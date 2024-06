Dětí, které stojí o vzdělání v některé z uměleckých oblastí, je na Zlínsku víc, než kolik jich mohou přijmout zdejší základní umělecké školy. Některé tak musí i letos část zájemců odmítat.

ZUŠkování ve Zlínně | Video: Jan Karásek

Kapacity mají vesměs naplněné a přijmout mohou jen tolik dětí, kolik jich odejde. Na území Zlínského kraje je přitom síť základních uměleckých škol nejhustější v rámci republiky. Přímo kraj jich zřizuje dvacítku, dalších deset ZUŠek je obecních nebo soukromých.

„Platí, že u nás řada rodičů považuje to, že budou jejich děti chodit do ZUŠky, za samozřejmost, a to je dobře. Ve společnosti, která je zaměřená na výkon, je umělecké vzdělání, které tříbí názor, cit a hodnoty velmi důležité,“ míní krajská radní odpovědná za školství Zuzana Fišerová.

Přetlak zájemců

Na Zlínsku je celá třetina základních uměleckých škol v kraji. Přesto evidují přetlak zájemců.

„Přihlášených dětí je více než loni, největší zájem je o klavír, letos naprosto extrémní,“ popsala ředitelka Základní umělecké školy Zlín Martina Hniličková.

Dobře se plní také loňské novinky jako multimediální tvorba a fotografie.

„Ještě plánujeme, že se více zaměříme na umělecký přednes,“ dodala Hniličková.

I ona potvrzuje, že řada rodičů chápe ZUŠku jako přirozenou součást vzdělání svých dětí. Těší ji, když někdejší absolventi po letech přivádějí své děti.

Zlíňané mohou v neděli objevit zdejší tajemný hrad se sochou Kudlovského draka

Zatímco zlínská ZUŠ má stabilní místo celé roky, škola v Luhačovicích právě končí první školní rok na nové adrese. Historické prostory zámku vyměnila za kompletně zrekonstruovanou budovu bývalé sokolovny. Díky tomu má balet k dispozici prostorný sál, který slouží i jako koncertní.

„Museli jsme se naučit, jak výuku organizovat, abychom se nerušili, ale ty prostory jsou výborné,“ zhodnotila ředitelka školy Monika Slováková.

Největší zájem tady evidují u výtvarného oboru, naopak nejvíce dětí, které neprojdou přes talentové zkoušky, generuje obor hudební.

„U sólového zpěvu je to skutečně vysoké číslo. Rodiče mají nějakou představu, ale talent se nedá naučit. Vždycky si to ale nechají vysvětlit,“ doplnila Slováková.

Na Kroměřížsku jsou plné

Kroměřížská základní umělecká škola, která patří s kapacitou 1520 žáků k největším v kraji, letos eviduje zhruba stejný počet přihlášených jako v loňském roce.

„Trochu se nám přelívá zájem mezi jednotlivými obory, ale celkově je stabilní,“ potvrdil statutární zástupce školy Jiří Nepožitek.

Aktuálně škola řeší, kolik bude takzvaných odhlášek, tedy žáků, kteří plánují končit a také se připravuje na talentové zkoušky. Naplánované jsou na dny od 10. do 14. června jak v Kroměříži, tak na pobočkách školy v Chropyni a Morkovicích-Slížanech.

Na Chodníku slávy ve Zlíně nově září hvězdy Tatiany Dykové a bratrů Formanů

I nepřijaté děti mají stále naději

Naproti tomu holešovská ZUŠ F. X. Richtera už zkoušky uzavřela v polovině května a ví s jistotou, kolik talentovaných dětí zůstalo pod čarou. I ty ale mají ještě naději.

„Do konce školního roku se obvykle několik žáků rozhodne skončit a ještě větší pohyb je potom během září. Jakmile se nám nějaké místo uvolní, oslovujeme čekatele,“ vysvětlil ředitel školy Petr Jurášek. Kapacitu 760 žáků má škola v posledních letech plnou.

Školné zůstává na loňské úrovni

Stěhování čeká i vsetínskou Kostka školu uměleckou, která začne od září vyučovat v prostorách Nové radnice. Ta je součástí historického centra města. Dosud měla k dispozici jen omezený prostor, proto ze čtyř základních oborů nabízí jen tři.

„Od příštího roku už počítáme s otevřením i literárně dramatického oboru. Na ten ale nábor teprve spustíme,“ uvedl ředitel školy Karel Kostka.

Podívejte se, jak skupina No Name rozezpívala zaplněné náměstí ve Zlíně

Plno má i státní ZUŠka Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí. Také tady jsou talentové zkoušky uzavřené a platí i to, že zájemců bylo podobné množství jako loni. Kapacitu 1040 míst proto bez problému naplní.

Školné zvedala většina ZUŠek napříč Zlínským krajem v loňském roce, letos se oslovené školy shodují, že další změnu nechystají. V Meziříčí to znamená, že zájemci o hudební obor, který je kvůli individuální výuce nejdražší, zaplatí 4200 korun a nejlevnější literárně dramatický obor vyjde na 3100 korun za školní rok. "O něco levnější jsou pak přípravky, ty jsou pro děti od pěti let,“ podotkla Marta Vavříková, která školu vede.