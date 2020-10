Když náhodný kolemjdoucí našel v krabici na ulici v Libanonu těžce zraněnou pětiletou fenku, začal se psát příběh síly a neuvěřitelné odolnosti. Fena, která později dostala jméno Maggie, totiž měla uříznuté ucho, zlomenou čelist a v těle těžko představitelných sedmnáct projektilů, které ji mimo jiné připravily o zrak. Všechna zranění navíc utrpěla v době, kdy byla březí.

Fenka Maggie | Foto: Instagram/Maggie the Wonder Dog

Zmrzačená fenka ale nepřestávala bojovat o život - a záhy se na ni usmálo štěstí. To když si její fotky všimla jedna Londýňanka a za pomoci nadace Wild at Heart Foundation převezla Maggie z Libanonu do Velké Británie. Fenka tak byla zachráněna z nevyhovujících podmínek, vyhráno však stále neměla. Než totiž byla nabídnuta k adopci, musela podstoupit celou řadu operací.