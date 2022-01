Mnoho majitelů krmí své psy, kdy se to časově hodí jim. Pes má však rád pravidelnost, která mu dodává mu pocit jistoty. Pravidelnost byste u psa měli dodržovat i v krmení. Nejlepší je psovi podávat krmení po prvním venčení. Případně jídlo rozdělit na ráno a večer. Snažte se vždy krmit ve stejnou dobu. Vždy je ale důležité nechat pejska před jídlem a po jídle minimálně půl hodiny odpočinout.

Psa krmte ideálně dvakrát denně, aby měl přísun jídla v menších dávkách. Částečně tím zabráníte hltání, i když u některých jedinců je to takřka nadlidský úkon. V neposlední řadě dopřejte svému pejskovi po jídle odpočinek, aby mohl potravu v klidu strávit a všechny živiny z jídla se dobře uložily. Předejdete tak i možnosti torze žaludku, která je především u starších a větších psů velmi častou příčinou úmrtí.

Podřizujeme se psovi

Na trhu je k dostání množství velmi nekvalitního krmiva, která nemají odpovídající složení pro dobré zdraví psa. Jsou často doplněná o různá dochucovadla, aby psům více chutnala. Tyto nezdravé přísady ale škodí zažívání, i když je psi mají rádi. Ideální je dávat jim granule, které neobsahují žádnou sóju či dochucovadla. Vhodné jsou i granule lisované za studena.

„Vždy čtěte složení na zadní straně obalu. Pro velké nežravce můžete pro větší chutnost ke granulím přidat trochu konzervy nebo omáčky pro psy. V takovém případě ovšem pozor na dodržení velikosti krmné dávky. Nezdravé je též pejska krmit „lidskou potravou“.

Častým příkladem jsou například uzeniny. Takový páreček a salámek pejsek sice miluje, ale je plný soli a tuku (a často i konzervantů) a zvířecímu žaludku rozhodně neudělá dobře. „Vždy psům dávejte kvalitní pamlsky určené pouze pro ně. Ani pamlsky pro psy by neměly obsahovat cukr, lepek, masové separáty a podobně,“ říká odborník na výživu psů Jiří Švihálek z Yoggies.cz.

Krmíme „od stolu“

Psi dokážou svým prosebným pohledem majitele často zmanipulovat, a přistane jim tak nějaká dobrota „od stolu“. Být přísný se ale v tomto ohledu vyplatí. „Jednak jídlo, které jíme my, není pro pejska dobré z výživového hlediska, protože soli a dochucovadla mohou špatně působit na ledviny a žaludek. Jednak to není vhodné ani z výchovného hlediska. Pejsek bude mít pak tendence ještě více žebrat. Například i u cizích lidí, kteří zrovna jedí, bude mít pocit, že kdykoliv se smutně podívá nebo zakňučí, dostane, „co chce“. Jsou i takové případy, že pejsek si tak zvykne dostávat od stolu, že když mu jednou někdo nedá, začne hystericky štěkat a výt,“ doplnil Švihálek a doporučil nedávat psovi jídlo ve stejnou dobu, kdy jíme my. Tedy nechat psa vždy počkat, až jako vůdci smečky dojíme.