„V útulku končí v posledních letech ve vyšším počtu než dříve staří, nemocní nebo problémoví psi. Často se stává že staří psi potřebují každodenní podávání léčiv nebo speciální krmivo. Pro ně je pak velmi těžké najít nový domov. Nejvíce práce je s agresivními psy. Mají zkratové chování, u některých to bez náročné převýchovy prostě nejde. Vyžadují individuální péči, a navíc se nesnesou s ostatními psy. U štěňátek je to to jiné. Ta se většinou udají snadno,“ říká žena.

Podle ní je běžné, když do útulku volají lidé, kteří si se starými nebo problémovými psy nevědí rady. Zároveň však jedním dechem dodávají, že si chtějí obratem pořídit nového domácího mazlíčka. „Pořídit si psa? To je závazek na celý jeho život. Spousta lidí to nechápe a zacházejí se zvířaty jako se spotřebním zbožím. To je špatně. Nejsou to pak veselé příběhy,“ dodává Jurová.

Přesto se však podle ní zhruba dvě třetiny psů, kteří skončí v blanenském útulku, podaří vrátit k původním majitelům. Velmi při tom pomáhají sociální sítě. A také čipy na zvířatech. „Čipování je dobrá věc, ale ještě by to chtělo sladit a vylepšit registry, ve kterých jsou zvířata evidovaná. Čtečkou sice zjistím kód, ale ten pak musím ručně zadávat do různých registrů a v nich teprve hledat. Je to zdlouhavé,“ vysvětluje.

Majitele hledá nejen v registrech v České republice, ale i na Slovensku nebo jiných zemích. Před několika lety skončil v blanenském útulku například pes s čipem evidovaným v Anglii. Turistům ze zahraničí se zatoulal při návštěvě Moravského krasu.

Negativní dopady epidemie

Na počtu umístěných psů v blanenském útulku se v poslední době také negativně projevila také epidemie koronaviru. Když majitel psa zemřel a o zvíře se neměl kdo starat. „Podobných případů bohužel přibývá,“ potvrzuje Jurová.

Za svoji práci získala v minulosti už řadu ocenění. Blanenské zařízení se před třemi lety stalo v celostátní soutěži Dobrá psí duše nejlepším psím útulkem. Ve stejném hlasování pak Jurová získala při premiérovém ročníku ocenění Osobnost roku. „Nesmírně si vážím nominace do soutěže i podpory všech lidí z Blanska, kteří pro mě i náš útulek hlasovali. Mám z toho velkou radost, je to velká podpora i vzpruha do další práce, moc si toho vážím,“ dodává s úsměvem vedoucí blanenského psího útulku.