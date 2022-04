Tento robustní hlodavec se v dobách rozvoje mořeplavectví rozšířil z mokřadů východní Asie do celého světa. Je přizpůsobivý a velmi plodný, proto téměř zcela vytlačil naši původní krysu, se kterou je často zaměňován. Rozdíl je však patrný na první pohled, oproti zavalitým potkanům má krysa výrazně větší uši, delší ocas a je mnohem štíhlejší. Potkani milují vodu, proto se tak často zdržují v kanálech. Jsou výbornými plavci, říká se, že vydrží plavat i několik dní.

Jsou inteligentní jako psi

Patří k extrémně společenským zvířatům, tvoří složité hierarchie, které mají až dvě stě členů, s dominantním samcem v čele. Tyto klany se navzájem nesnášejí, a když potkají jiného jedince, nezabijí ho, pouze ho obklopí a on zemře strachy. Ačkoli se mohou zdát krutí, uvnitř společnosti o sebe pečují, čistí si srst, nosí potravu, starají se o nemocné a zraněné nebo tvoří páry. Inteligencí jsou na úrovni psů a mezi sebou mají vyvinutou nesmírně složitou komunikaci, kterou lze přirovnat k naší řeči, byť většinu zvuků ani neslyšíme. Dokonce mají zvuk, připomínající lidský smích. Jen si představte, jak se potkani sejdou a vyprávějí si vtipy o lidech. Škoda, že jim nerozumíme.

Psům jsou podobní i v tom, že nemají potní žlázy, takže teplotu regulují roztahováním a stahováním krevních cév v ocase.

V jejich společenství bývají však i odpadlíci či slabší kusy, kterým většina nechává ochutnávat neznámou potravu a prozkoumávat nebezpečně vypadající místa. Dělají to systematicky, proto na ně musí jedy působit pomalu a návnady měnit barvu i pach. Potkami si velmi dobře zapamatují, že člen společenství po její konzumaci uhynul a obejdou ji obloukem.

Chov není náročný

Doma můžete chovat potkany laboratorní. Když dodržíte základní pravidla, mohou se stát zábavnými společníky. Potrava by měla být co nejpestřejší, jsou to přece jenom všežravci. Klidně jim můžete dávat zbytky své večeře, pokud není slaná nebo kořeněná. Nepohrdnou slupkami ani odřezky ovoce a zeleniny, nejrůznějšími obilninami, mohou i luštěniny.

Pouze slupky ze syrových brambor jim nedávejte, ty jsou pro ně jedovaté stejně jako pro nás. Jak už bylo zmíněno, potkan není vegetarián, takže k dobrému zdraví potřebuje i maso, nejlépe vařený nesolený kousek. Živočišnou složku potravy lze doplnit i vařeným vejcem nebo nesolenými mléčnými výrobky (i plátkový sýr má pro tak malé zvíře nebezpečné množství soli). Můžete mu dát i kočičí nebo psí granule. Pokud mu chcete udělat opravdu radost, občas jídelníček zpestřete cvrčky nebo moučnými červy.

Potkanům neustále dorůstají zuby, je nutné, aby měli v kleci pořád něco na obrušování. Může to být cokoliv tvrdého, nejdostupnější jsou suchý chleba nebo větve ovocných stromků.

Pokud nejste často doma, abyste svému potkanovi věnovali dostatek pozornosti, je lepší, když budou dva.

Nejlépe dvě samice, samci mohou být agresivní a v páru za chvíli nebudete vědět, co s mláďaty. Čím větší klec, tím budou potkani spokojenější, rozhodně ji využijí celou. Vhodné jsou i různé hračky, úkryty nebo žebříky na zabavení. Také je lze naučit mnoho triků. Čím více zábavy jim poskytnete, tím budou spokojenější a veselejší.

Autor: Sára Rybková

